Scaroni convinto: «Il Milan è l’unica squadra di Milano!»

Il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato in maniera irriverente della sua squadra, affermando che quello rossonero è l’unico vero club di Milano.

LA PROVOCAZIONE – Così Paolo Scaroni a margine dell’evento “125 anni di Milan” al Flagship Store AC Milan in via Dante: «Io sono Vicentino, sono arrivato a Milano a fare la Bocconi. Dopo essere arrivato qui, mi perdevo per strada, non ricordavo bene dove fosse San Babila. L’idea di pensare che dopo tanti anni sono presidente dell’unica squadra di Milano, perché diciamoci la verità, di squadra ce n’è solo una, mi dà un’emozione incredibile». Non vi è dubbio che l’Inter abbia un solo modo per rispondere, con eleganza ed efficacia, alle parole del Presidente dei rossoneri: a suon di prestazioni convincenti e di successi sul campo.