Scaroni: «Champions League? Nostro obiettivo è uno! San Siro…»

Scaroni, presidente del Milan, ha trattato due temi importanti come la Champions League – tra pochi giorni ci sarà l’euroderby con l’Inter – e lo stadio San Siro

CHAMPIONS E STADIO − Intervenuto a Radio anch’io Sport, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, si è espresso così: «Dopo tanti anni, siamo in semifinale di Champions League. Dunque possiamo essere molto soddisfatti dei risultati sportivi, ma lo stesso vale per quelli economici che cominciano a darci soddisfazioni. L’obiettivo di quest’anno è avere un bilancio in attivo. San Siro? Le ipotesi di ristrutturazione, che abbiamo valutato come prima idea, diventano impossibili considerando che ci sono due squadre (Inter e Milan, ndr) che giocano in quello stadio e che giocano sempre in Champions League».