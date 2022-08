Scarnecchia: «Sapevo che l’Inter avrebbe tolto Skriniar dal mercato! Acerbi…»

Scarnecchia espone alcune opinioni in seguito alle domande degli ascoltatori in radio. L’ex centrocampista della Roma e allenatore, durante la trasmissione “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, sollecitato da un tifoso parla anche di Inter. In particolare della difesa, quindi di Skriniar e del possibile nuovo acquisto Acerbi.

SKRINIAR RESTA, ACERBI ARRIVA? – Roberto Scarnecchia, intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Sportiva, risponde alle domande degli ascoltatori della trasmissione “Microfono Aperto”. Tra le opinioni esposte, l’ex calciatore parla anche di Inter e di uno dei temi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato. Ovvero la telenovela Milan Skriniar (vedi video). Così Scarnecchia: «Io ero convinto che l’Inter togliesse Skriniar dal mercato!». Sul possibile acquisto di Francesco Acerbi (vedi articolo), invece, l’ex giallorosso dichiara: «Secondo me Acerbi è un buon difensore centrale e può sostituire Andrea Ranocchia all’Inter. Io li vedo molto simili». Così, Scarnecchia cerca di tranquillizzare il tifoso interista intervenuto in radio. Quest’ultimo spaventato che il difensore in uscita dalla Lazio non sia all’altezza della maglia dell’Inter.