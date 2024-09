Scarnecchia: «San Siro? Bene Inter e Milan! Guardiamo avanti»

Oggi si è parlato a lungo della questione dello stadio a San Siro, dopo l’incontro fra Inter, Milan e il sindaco Sala. Scarnecchia, intervenuto stasera a Microfono Aperto su Radio Sportiva, dà la sua versione ed è a favore di un nuovo impianto.

GLI SVILUPPI – Inter e Milan dicono no alla ristrutturazione del Meazza, a differenza di quanto pensava (e sperava) il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ora bisogna capire quali saranno i passi successivi delle due società, ma l’apertura che il Comune di Milano voleva per ora non è andata a buon fine. E non è detto che arriverà. Si è parlato sia del famoso nuovo impianto congiunto a San Siro, sia di uno stadio di proprietà diverso per l’Inter e il Milan.

San Siro “mollato” da Inter e Milan? Scarnecchia favorevole al nuovo stadio

PASSAGGIO NECESSARIO – L’ex calciatore Roberto Scarnecchia è a favore di quanto deciso da Inter e Milan: «Sullo stadio dobbiamo guardare avanti e imparare magari da qualche società europea che ci può insegnare questo. Io credo che sia fondamentale avere un proprio stadio, per tutto quello che è l’extra calcio. Questo è fondamentale per me, perché hai la possibilità di gestire il tuo marchio e le tue maglie. Non è solo per lo stadio in sé, che comunque porta il suo introito molto alto due volte al mese. Se fai uno stadio e arrivano quaranta-cinquantamila persone metti che diecimila vanno a comprare il merchandising l’incasso viene spontaneo. Anche questa può essere un’idea per le due squadre milanesi».