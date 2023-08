Scarnecchia: «Samardzic? Segnali inquietanti! Una sicurezza all’Inter»

Una delle notizie della giornata di ieri è che Samardzic è tornato ad allenarsi con l’Udinese. L’ex calciatore Scarnecchia non lo vede come un segnale positivo per l’Inter, all’interno di una questione più che discutibile. Così si è espresso a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

DI RITORNO – Roberto Scarnecchia valuta i ribaltoni su Lazar Samardzic, con la trattativa bloccata con l’Inter: «È vero che il mercato chiude l’1 settembre, quindi ancora di giorni ce ne sono tanti. Però questo è un segnale: è abbastanza inquietante. Dall’altra parte l’Inter ha una grande sicurezza, che è Giuseppe Marotta. Per me, al di là che gli possa sfuggire qualche giocatore, sa esattamente come muoversi perché ha avuto situazioni peggiori di queste. Vedremo, è chiaro che il fatto che Samardzic si sia allenato con l’Udinese è abbastanza inquietante, perché nessuno se l’aspettava. Stefano Sensi al posto di Samardzic? Sta facendo bene, è un’alternativa che può starci».