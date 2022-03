Scarnecchia: «Rigore Torino-Inter? C’era, ma serve meno scena»

Scarnecchia, ex giocatore soprattutto della Roma, torna sul rigore di Torino-Inter di domenica. Intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha ammesso ci fosse ma criticando Belotti.

URLO ECCESSIVO – Roberto Scarnecchia ha una visione leggermente diversa da quelle dette negli ultimi giorni su Torino-Inter: «Il rigore? Ne abbiamo parlato tanto. Secondo me, quantomeno, doveva andare a rivederlo. Per me era rigore, ma doveva prendersi il suo giudizio. L’inquadratura era perfetta, non c’erano uomini a distanza. La giustificazione del corpo arbitrale è che comunque tutti e due sono andati dalla stessa parte ed era un tocco troppo leggero per farlo cadere il giocatore che era già sbilanciato. Il rigore c’era, ma dobbiamo insistere sugli attaccanti a fare meno scena. Perché? Se Andrea Belotti avesse subito quel contatto senza urlare in maniera plateale…»