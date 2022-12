Scarnecchia: «Quella di Zhang semplice battuta. Marotta ha fatto miracoli»

La battuta di Steven Zhang durante la cena di Natale non ha fatto felice la tifoseria nerazzurra. Roberto Scarnecchia, allenatore ed ex calciatore, ha parlato su Radio Sportiva così del presidente dell’Inter e dei dirigenti, in particolare di Giuseppe Marotta.

COMPETITIVI – Steven Zhang ha catturato l’attenzione dell’ambiente dell’Inter dopo il suo intervento alla cena di Natale di qualche giorno fa. Roberto Scarnecchia, allenatore ed ex calciatore, ha parlato così in collegamento con Radio Sportiva del presidente dell’Inter e dei dirigenti: «Giuseppe Marotta ha fatto un miracolo quando ha portato giocatori come Edin Dzeko o altri. I tifosi erano disperati dopo l’addio di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku e il dirigente ha saputo ricostruire una squadra. Ha sostituito l’attacco e ha fatto veramente un miracolo. Ora si pensa che Ausilio e Marotta debbano farne di nuovi, ma io credo che quella di Zhang sia stata veramente una battuta. Marotta ha fatto delle campagne acquisti spettacolari e ha mantenuto l’Inter competitiva».