Scarnecchia: «Pronostico? Dico Milan. Ma l’Inter favorita dall’assenza di Leao»

Scarnecchia interviene sulle frequenze di Radio Sportiva per parlare della grande sfida di Champions League fra Inter e Milan. L’ex calciatore ha una favorita nella semifinale europea. Poi riporta a galla un ricordo del passato.

PRONOSTICO – Roberto Scarnecchia dice la sua sulla semifinale di Champions League fra Inter e Milan di domani sera. L’ex calciatore e allenatore, ospite di “Microfono Aperto”, afferma: «La favorita dell’euroderby? A livello affettivo dico il Milan, visto che ci ho giocato. Ma come valori queste partite non tengono molto contro di quello che succede in campionato. Secondo me può spuntarla il Milan ma non è così scontato perché l’Inter sta facendo bene. Il Milan senza Rafael Leao perde tanto. È un’assenza pesante perché ti impegna un reparto intero, non solo un marcatore. L’Inter sarà favorita da questa assenza. Vediamo cosa si inventerà Stefano Pioli. Dal momento in cui si scenderà in campo per il riscaldamento si vivrà il break mentale che può condizionare la prestazione dei giocatori. Io il Milan lo vedo più abituato a queste gare. Ha fatto più tornei di questo tipo negli anni e la società e i tifosi sono più abituati. Il giocatore dell’Inter più forte che ho affrontato? Come marcatore diretto il più forte è stato Beppe Bergomi. Era sempre una lotta bellissima, per fortuna alla pari».