Scarnecchia: «Napoli-Inter? Occhio all’Atalanta, ha un fattore in più!»

Napoli e Inter, che domani si affronteranno in campionato, sono in piena lotta scudetto. Ma Roberto Scarnecchia pone l’attenzione anche sull’Atalanta, ricordandone il potenziale.

CORSA A TRE – Roberto Scarnecchia, ospite di Radio Sportiva, dichiara: «Vedo Inter, Napoli e Atalanta in piena lotta scudetto. Quella di Gianpiero Gasperini è quella che vedo più squadra tra tutte e tre. Conta un po’ di più il gruppo e non il singolo, cosa che risulta molto importante nella fase finale del campionato in cui subentra la stanchezza. Verso la fine si annebbia la vista e perdi di vista il gruppo per pensare di più a te stesso. L’importanza di avere il gruppo unito verso la fine diventa fondamentale per arrivare al traguardo vincente. Quindi per me l’Atalanta è assolutamente in corsa per vincere lo scudetto».

Le aspettative di Scarnecchia su Napoli-Inter

ERRORE DA NON COMMETTERE – L’ex calciatore Roberto Scarnecchia prosegue, spostando il focus sull’importante scontro diretto di sabato pomeriggio: «Napoli-Inter sarà una partita assolutamente aperta. Anche perché quando pensi a controllare la partita, con un risultato misero, è il momento in cui prendi gol. Nell’ultimo periodo ne ho viste tantissime di partite così, basta un cambio per alterare il risultato». Questo, dunque, il pensiero di Scarnecchia sulla sfida del Maradona.