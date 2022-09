Scarnecchia: «Marotta? Ha riportato Lukaku! Doveva prendere Belotti?»

Marotta è finito sul banco degli imputati per via di un inizio di stagione alquanto deludente dell’Inter con i nuovi acquisti che non stanno dando quella marcia in più. Scarnecchia però non concepisce chi critica il mercato fatto dal dirigente nerazzurro che ha riportato Lukaku a Milano. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

BUON MERCATO – Giuseppe Marotta è finito al centro delle critiche dei tifosi dell’Inter a causa di un inizio di stagione complicato e deludente. Roberto Scarnecchia non concepisce alcuni commenti: «Mercato sbagliato da Marotta? Marotta l’altro anno ha fatto un miracolo, quest’anno ha potuto riprendere Lukaku: prima i tifosi dell’Inter erano tutti contenti e ora si critica perché andava preso un parametro zero. Immaginate se Marotta avesse detto prendo Belotti al posto di Lukaku cosa avrebbero detto gli interisti! Bisogna anche aspettare perché l’Inter è una corazzata e lotterà».

CERTEZZA – Scarnecchia prosegue dicendosi sicuro che l’Inter lotterà per le alte posizioni: «Lo dico adesso che l’Inter sarà una squadra che lotterà per la Champions League e per il campionato. Credo che non ci sia motivo di dire che il mercato è stato fallimentare. Perisic è andato via perché per rinnovare bisogna essere in due. Marotta ha fatto quello che doveva fare, Lukaku era giusto che tornasse per ricreare la coppia con Lautaro Martinez. Ora lasciamo che Inzaghi lavori, poi non mi sembra che solo l’Inter sia in crisi».