Scarnecchia: «Lukaku? Ci investirei ancora per l’Inter! Il motivo»

Scarnecchia promuove la permanenza di Lukaku all’Inter anche nella stagione ufficialmente cominciata oggi. Sull’attaccante per ora rientrato al Chelsea, l’ex giocatore parla in termini positivi durante Microfono Aperto su Radio Sportiva.

DA TENERE – Roberto Scarnecchia sta dalla parte di Romelu Lukaku e lo terrebbe nella nuova Inter: «Assolutamente sì. Investirei ancora, perché comunque diciamo che nel 2021-2022 non ha brillato e ha giocato poco, ma nella stagione appena finita l’Inter aveva un attacco invidiabile. C’erano anche Edin Dzeko e Lautaro Martinez, era possibile anche che qualche partita non la giocasse. Non è entrato in forma subito per l’infortunio, poi ha recuperato piano per il fisico importante. Lukaku ha finito bene, al di là di qualche gol che si è mangiato. Io investirei ancora sul ragazzo, non lo manderei via: è un giocatore che terrei in coppia con Lautaro Martinez».