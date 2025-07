Scarnecchia: «Leoni-Inter? Cifre inadeguate ma confido in…»

Giovanni Leoni è l’oggetto del desiderio dell’Inter, ma l’alta valutazione del Parma mette i bastoni tra le ruote. Sulle cifre e sulle aspettative di mercato si pronuncia Roberto Scarnecchia.

PUNTI DI VISTA – Roberto Scarnecchia, ospite di RadioSportiva, esprime il proprio punto di vista sulla valutazione di Giovanni Leoni: «L’Inter è una delle squadre che ha più italiani in rosa, quindi questo è già un punto di partenza. La valutazione di un centrale difensivo straniero è molto simile a quella che ha Leoni. Forse, da un certo punto di vista, è giusto che un italiano in casa venga valutato leggermente meno, però è una questione di punti di vista. Non si può sindacare su questo. Anche la cifra di Lucca, che io ho sempre portato in alto quand’era a Pisa, appare esagerata».

Leoni e la richiesta del Parma all’Inter: la speranza di Scarnecchia

RIDIMENSIONAMENTO – Roberto Scarnecchia prosegue sull’argomento: «Ci sono delle cifre in questo momento che non sono molto adeguate al calcio mercato che noi stiamo vivendo. Probabilmente si abbasseranno perché, infatti, di operazione se ne sono state fatte pochissime. Però, non è perché Leoni è italiano che deve costare meno di un centrale difensivo straniero. Inoltre, Chivu lo conosce benissimo e vuole portarselo con sé. Sicuramente ci sarà un ridimensionamento generale nel momento in cui il mercato partirà in maniera concreta».