Scarnecchia: «Inzaghi bene all’Inter, è giovane. Normale possa sbagliare»

Scarnecchia si è espresso sul lavoro di Inzaghi all’Inter. L’ex giocatore lo ritiene un allenatore ancora giovane, che può crescere ancora in modo importante

CRESCITA − In collegamento su Radio Sportiva, Roberto Scarnecchia ha parlato del percorso di Inzaghi all’Inter: «Non è che viene criticato, è un allenatore giovane che sta allenando da pochi anni un club così importante come l’Inter. Normale che quando sbagli ci possano essere delle considerazioni di questo tipo. Ma ciò forma il carattere di un allenatore. Le critiche possono essere uno stimolo per crescere. Nel momento in cui, quando sei all’inizio di un percorso importante, devi accettarle. Per me Inzaghi sta facendo molto bene, ha sempre molto le idee chiare. Normale che durante una partita un allenatore giovane può avere dei momenti di appannamento, ma sta facendo un percorso importante, è un ottimo allenatore e deve comunque dimostrare di essere all’altezza di un club come l’Inter».