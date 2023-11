Scarnecchia: «Inter sta facendo molto bene, non come il Napoli»

Roberto Scarnecchia si complimenta su Radio Sportiva con l’Inter per l’andamento in questa stagione, ma non crede al paragone con il Napoli della scorsa stagione.

STAGIONE – Scarnecchia esprime il suo punto di vista: «L’Inter sta facendo molto bene negli ultimi anni, Inzaghi è l’allenatore giovane che può guidare questa squadra importante. C’è entusiasmo, lo stadio si riempie ed è giusto così. Gli spettatori godono a vedere la propria squadra andare bene, il disamore c’è quando si perde. Quest’anno il campionato è ancora molto aperto. L’Inter non è come il Napoli dello scorso anno, siamo alla dodicesima giornata, ci sarà tanto spazio. I nerazzurri insieme a Juventus, Napoli e Milan hanno la possibilità di arrivare tra le prime quattro, non mi sento di dire però che l’Inter sta ammazzando il campionato».