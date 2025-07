Scarnecchia convinto: «Inter non dovrà avere piede in 3 scarpe! Una strada»

Roberto Scarnecchia si è espresso in merito al possibile andamento della prossima stagione per l’Inter. Di seguito le sue parole, con un errore che non dovrebbe essere replicato.

IL RAGIONAMENTO – Roberto Scarnecchia si è così pronunciato alle frequenze di Radio Sportiva: «Io vedo un’Inter come lo scorso anno, ma strategicamente sarà più furba nello scegliere una strada se si dovesse trovare nella stessa situazione di quest’anno. Loro sono rimasti col cerino in mano perché a un certo punto avevano un bivio con tre strade: va bene provare a percorrerle tutte, ma al Campionato si doveva dare la priorità. Nel momento in cui hai tre competizioni aperte, devi saper decidere. L’Inter, invece, ha voluto mettere il piede in tutte le scarpe, il che è davvero difficile. Memori del ‘triplete‘ di Mourinho, i nerazzurri hanno ripetuto inconsciamente la storicità di quanto avvenuto, sperando che si replicasse. Ma bisognava essere pragmatici. Quest’anno si dovrà prendere una strada ben decisa».