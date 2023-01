Scarnecchia: «Inter, Monza campo difficile ma no problemi! Fossi Inzaghi…»

L’Inter dopo la vittoria sul Napoli affronta il Monza all’U-Power Stadium nel match in programma stasera alle ore 20.45 e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A (vedi ultime). Scarnecchia, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, punterebbe ancora di Dzeko

GIOCATORE STRAORDINARIO – L’Inter è attesa dalla sfida con il Monza in programma stasera. Roberto Scarnecchia non ha dubbi, se fosse Simone Inzaghi punterebbe ancora su Edin Dzeko: «Chiaro che in questo momento l’Inter va a Monza, sicuramente un campo difficile e sempre complicato però la squadra di Inzaghi non ha grandi problemi. Poi in questo momento ha un Dzeko straordinario, giocatore molto importante. Ora bisognerà capire se l’Inter scenderà in campo ancora con Dzeko e Lukaku o se giocherà con una punta sola. Se io fossi Inzaghi andrei a Monza sicuramente da Inter, al di là del valore dell’avversario che certamente si è ripreso dopo un inizio disastroso. Andrei con una formazione molto simile a quella vista contro il Napoli».