Scarnecchia: «Inter? Lasciamo lavorare Inzaghi! Attenzione a una cosa»

L’Inter si gioca le sue chance scudetto domenica 3 aprile all’Allianz Stadium contro la Juventus (vedi articolo). Roberto Scarnecchia – intervenuto nel corso di Microfono Aperto, su Radio Sportiva -, spezza una lancia a favore di Inzaghi e della sua squadra

ESTREMIZZAZIONI – L’Inter prima della sosta ha conquistato solo 7 punti in altrettante partite, perdendo terreno dalla vetta. Secondo Roberto Scarnecchia, bisogna andarci piano con i commenti negativi: «L’Inter ha avuto un momento di calo ma ricordiamo che aveva fatto un recupero incredibile su Milan e Napoli. È stata prima, poi ha avuto un calo e Lautaro Martinez non riusciva a segnare, quindi tutta la squadra ne ha risentito. Simone Inzaghi ha cercato di fare il meglio, in parte ci è riuscito. Poi l’eliminazione dalla Champions League, ci sono tante situazioni psicologiche che sommate creano un po’ di stanchezza mentale che poi va a ripiegare anche sul fisico. Però secondo me l’Inter non è assolutamente fuori dalla lotta scudetto, bisogna stare attenti a svalutare questa squadra perché sono forti. Onestamente direi che non c’è da preoccuparsi».

OTTIMO LAVORO – Il discorso scivola poi sul lavoro di Inzaghi: «Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario, sta facendo molto bene con l’aiuto anche di Beppe Marotta, che ha fatto un lavoro altrettanto straordinario. Lasciamolo lavorare sto ragazzo».