Scarnecchia: «Inter, errore aspettare Lukaku. In attacco stretti»

L’ex calciatore di Serie A Roberto Scarnecchia commenta in collegamento con Radio Sportiva la situazione dell’attacco dell’Inter in questo momento.

ATTACCO – Scarnecchia commenta così l’attacco nerazzurro: «Balogun non lo conosco, non l’ho mai visto l’anno scorso. Non è facile strappare un buon prezzo all’Arsenal, in generale ai club inglesi. Mentre prima era abbastanza comoda l’Inter in attacco, ora sta un po’ stretta. L’errore è stato aspettare Lukaku, erano convinti che non tradisse il club invece è andata al contrario».