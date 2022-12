Scarnecchia: «Inter competitiva. Thuram non sarebbe un colpo esaltante»

L’Inter è ancora in corsa per tutti gli obiettivi di questa stagione e lavora già per il mercato estivo. Roberto Scarnecchia, ex calciatore ed ora allenatore, ha commentato così le voci su Marcus Thuram e la stagione dei nerazzurri da Radio Sportiva.

PROBLEMI – Roberto Scarnecchia, ex calciatore, ha commentato la stagione dell’Inter e la sua situazione economica. L’attuale allenatore è intervenuto su Radio Sportiva, dicendo: «L’Inter sarà realmente competitiva in questa stagione con il rientro di Romelu Lukaku che non ha praticamente mai giocato, con l’assetto importante. Credo comunque che farà fatica: ci sono debiti, situazioni da risolvere per il bilancio, il patrimonio e altro. Onestamente però ha una buona rosa e stanno cercando anche di rinnovare Milan Skriniar e trattenere Robin Gosens».

COLPO – Roberto Scarnecchia ha poi continuato, parlando così del possibile colpo dell’Inter Marcus Thuram: «Ho seguito il calciatore negli ultimi tempi. Onestamente potrebbe essere anche un colpo importante per l’Inter, è chiaro che probabilmente deve più convincere il giocatore in questo momento. C’è qualche club inglese e la Juventus su di lui, quindi potrebbe esserci qualcosa di interessante. L’Inter ora ci sta facendo un pensiero, Thuram è un attaccante importante e lo abbiamo visto ai Mondiali con la Francia, ma penso che non sia un colpo esaltante per il futuro. Bisogna capire cosa vuole fare il figlio di Lilian».