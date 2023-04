Scarnecchia: «L’Inter col Benfica può avere un beneficio. Lukaku? Strano»

L’ex calciatore Scarnecchia prova a trovare qualcosa di buono per l’Inter in vista della partita di martedì a Lisbona col Benfica. Ospite nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, giudica anche le ultime reazioni di Lukaku.

DA RILANCIARSI – Roberto Scarnecchia vede un avvicinamento complesso alla Champions League col Benfica: «In questo momento l’Inter non arriva benissimo, non in ottime condizioni. È chiaro che dovrà mettercela tutta per provare a fare risultato: non è facile, penso che comunque giocando a Lisbona sia difficile però può trarne beneficio. Deve riuscire a mantenere una concentrazione che la squadra di Simone Inzaghi ha nelle corde. Se fa un risultato positivo poi gioca a Milano e può farcela, ma arriva in un momento difficile e ci sta che il Benfica parta a mille: dovrà essere brava l’Inter a reggere all’inizio».

FINALE CONVULSO – Scarnecchia torna poi sulla partita di Coppa Italia con la Juventus: «Per quanto riguarda l’Inter c’è stato un po’ di nervosismo, una situazione anche un po’ strana perché sono abituato a vedere altri comportamenti di Romelu Lukaku coi compagni e gli avversari. Certi momenti di tensione però possono succedere. Tutta la squadra dell’Inter sta vivendo un momento particolare, sicuramente è contestabile e brutto se ci sono stati cori razzisti ma tutta la situazione è degenerata in una semi rissa. Poi, ripeto: sono cose che possono succedere, ma vorremmo che se ne vedessero molto meno. L’esultanza di Lukaku? Il rigore era da quella parte, nel momento in cui non si segna se non sei dalla parte dei tifosi dovresti essere un po’ più contenuto oppure spostarti dall’altra. Però può succedere, è uno sfottò sempre a livello sportivo».