Scarnecchia: «Inter, Beto interessante! Io punterei un altro nome»

L’Inter non ha ancora sostituito il fuggitivo Lukaku. Secondo Roberto Scarnecchia, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, per non far sentire l’assenza del belga e di Dzeko serve una punta importante

ESPERIENZA – L’Inter è alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Romelu Lukaku. Roberto Scarnecchia non pensa che un profilo giovane possa bastare: «L’Inter deve sostituire Lukaku e Dzeko e deve farlo con un giocatore esperto. Beto dell’Udinese è un nome interessantissimo, poi si vedrà. Difficile sostituire questi due giocatori, Dzeko secondo me è stato fatto partire troppo presto, bisognava aspettare le condizioni di Lukaku. Sono andati via tutti e due, qualcosa nell’aria c’è. Si poteva pensare anche a Nzola, io un occhio lo metterei. Poi ha preso Thuram, ma penso debba prendere una punta importante».