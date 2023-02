Scarnecchia: «Dzeko ha tolto un sacco di castagne dal fuoco ad Inzaghi»

Roberto Scarnecchia ha parlato Edin Dzeko e Romelu Lukaku, attaccanti dell’Inter di Simone Inzaghi, in vista del derby contro il Milan, in programma domani sera.

ATTACCANTI – Queste le parole da parte di Roberto Scarnecchia su Radio Sportiva riguardo l’attacco dell’Inter in vista del derby di domani contro il Milan. «Chi vedo meglio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku? In questo momento vedo Dzeko, anche se è cresciuto (l’attaccante belga, ndr), però in questo momento ha tolto un sacco di castagne dal fuoco ad Inzaghi. Quindi credo che in questo momento sia sicuramente più in forma. È un giocatore più attendibile da accoppiare a Lautaro Martinez. Poi è chiaro che potrebbero anche giocare Lukaku e Dzeko. Non adesso, quando magari Lautaro comincia ad avere un po’… Faccio una battuta: un po’ come Pulici e Graziani, Lukaku e Dzeko. Con tutte le proporzioni della prestanza fisica, però si giocava anche con due punte così una volta. Quindi se Lautaro dovesse calare, potrebbe anche essere una coppia importante».