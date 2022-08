Scarnecchia: «Dumfries, l’Inter non è il caso che lo dia. Solo per Hakimi!»

Si sta parlando di offerte del Chelsea per Dumfries, ma Scarnecchia non ritiene che sia giusto che l’Inter ceda l’olandese. A Microfono Aperto, su Radio Sportiva, l’ex calciatore dice che lo sacrificherebbe solo per il ritorno di Hakimi.

O IL BIS O NIENTE! – Roberto Scarnecchia valuta le voci sulle fasce: «Non credo che sia il caso in questo momento di dare Denzel Dumfries. Secondo me è importante che rimanga, Achraf Hakimi è un livello più alto però l’anno scorso quando è stato chiamato in causa ha soddisfatto Simone Inzaghi. Poi se l’Inter vuole fare un cambio va bene, ma bisogna capire quale sarebbe l’altro giocatore. Andato via Ivan Perisic i giocatori sugli esterni sono pochi, quindi Dumfries deve restare a meno che non torni Hakimi o non arrivi un altro esterno».