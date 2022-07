Scarnecchia: «Delusione Inter su Dybala? No, salti mortali Marotta! Era plus»

Dybala non andrà più all’Inter, con la troppa attesa nerazzurra che ha portato al sorpasso della Roma. L’ex calciatore giallorosso Scarnecchia, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, non crede però che Marotta abbia fatto male in generale.

ALTRO PUNTO DI VISTA – Per Roberto Scarnecchia lato Inter non può esserci troppo rammarico per aver perso Paulo Dybala: «La delusione non può esserci. Giuseppe Marotta l’anno scorso venduti Achraf Hakimi e Romelu Lukaku ha fatto i salti mortali: con gli acquisti al loro posto quasi vinceva il campionato, il lavoro fatto è straordinario. Quest’anno, se decidi di prendere Henrikh Mkhitaryan strappandolo alla Roma, Dybala sarebbe stato un plus. Credo che sia giusto che la Roma abbia messo Dybala al posto di Mkhitaryan: ci sono delle situazioni dirigenziali e si è deciso questo. L’Inter in questo momento deve vivere il presente e far bene adesso, poi tra un anno si vedrà. Ormai la programmazione non c’è per nessuno».