Scarnecchia: «Casadei? Marotta fa bene i suoi calcoli! È vera una cosa»

L’Inter ha ceduto Casadei al Chelsea tra mille polemiche sulla poca valorizzazione dei giovani (vedi articolo). Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva -, dice la sua sulla cessione del giovane e sull’operato di Marotta

SPAZIO – L’Inter ha ceduto Cesare Casadei al Chelsea, Roberto Scarnecchia dice la sua: «Secondo me Casadei è un ottimo calciatore, bisogna vedere se Inzaghi avrebbe concesso spazio all’Inter. Questa situazione non riguarda solo Casadei ma anche altri giovani. Secondo me è un ragazzo molto interessante ma è chiaro che deve avere spazio. Oggi all’Inter spazio non ce n’è onestamente. Zaniolo è andato alla Roma perché c’è stato un susseguirsi di azioni. Poi gli è stata data fiducia. Se non c’è spazio per un giovane è meglio che vada a giocare, meglio faccia il titolare in una squadra media».

CALCOLI – Prosegue Scarnecchia: «L’unica cosa è che secondo me Marotta fa sempre bene i suoi calcoli, forse è un problema di bilancio e quindi l’Inter ha bisogno di cederlo in via definitiva. Marotta è molto attento a queste cose. L’anno scorso quando andarono via Hakimi e Lukaku ci fu una rivolta dei tifosi e poi di fatto l’Inter si è giocata lo scudetto fino all’ultima giornata con una campagna acquisti straordinaria. All’inizio ci sono sempre dubbi, è anche vero che sta dando via le seconde linee senza toccare i titolari».