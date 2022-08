Scarnecchia: «Casadei? Inzaghi ora ha altri problemi! Ecco a cosa pensa»

Casadei è stato promosso in Prima Squadra ma nel precampionato non si è visto. Roberto Scarnecchia, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ritiene che i problemi di Inzaghi al momento siano altri.

ALTRI PENSIERI – Cesare Casadei non ha trovato molto spazio durante il precampionato dell’Inter, nonostante il gol nell’allenamento congiunto di ieri (vedi highlights). Secondo Roberto Scarnecchia, nonostante il valore del giocatore sia evidente, Simone Inzaghi ha altro a cui pensare: «Sul perché Casadei non possa giocare è una considerazione che ho fatto anche io. L’ho visto nella finale scudetto Primavera con la Roma, è un giocatore interessante ma secondo me Inzaghi ha un altro tipo di problemi. Adesso sta pensando di far giocare la squadra il più possibile insieme, dare una corposità soprattutto con il ritorno di Romelu Lukaku ristabilendo la coppia con Lautaro Martinez perché non è facile possano ripetersi. Sicuramente Casadei avrà il suo momento, ma per ora Inzaghi ha altri pensieri. È orientato mentalmente a risolvere altre situazioni. Chiaro che è un giocatore importante, un ragazzo sul quale Inzaghi fa affidamento».