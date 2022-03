Scarnecchia: «Bologna-Inter? Occhio a Mihajlovic. Su Perisic e Gosens…»

Roberto Scarnecchia, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto sul recupero Bologna-Inter. Infine, ha fatto un’analisi sui due esterni di sinistra della squadra nerazzurra

RECUPERO − Scarnecchia non convinto che il rinvio più in la della partita avvantaggi la squadra di Simone Inzaghi: «Data Bologna-Inter? Purtroppo ci sono gli impegni delle squadre in Europa che devono essere presi in considerazione. Non d’accordo quando si dice che il Bologna non abbia nulla da dire se la gara si giocasse nelle ultime giornate. Sinisa Mihajlovic non lascia nulla al caso e con la mente libera giochi meglio. Le partite devono essere giocate quando c’è la possibilità di farlo. Non è un problema».

DUTTILITÀ − Scarnecchia ragiona sulla fascia mancina nerazzurra: «Ivan Perisic è un giocatore che sta facendo la differenza. Robin Gosens è più catalogabile nella zona mancina, mentre Perisic è duttile. Mi auguro per l’Inter che il croato rinnovi. Beppe Marotta ha fatto una campagna acquisti straordinaria a giugno, sostituendo due grandi giocatori, e anche a gennaio. Si è già coperto in caso di mancato rinnovo di Perisic a gennaio. Ma se il croato dovesse rimanere, l’Inter sarebbe ancora più forte».