Scariolo: «Per l’Inter sono arrivato da New York! Belle sensazioni»

Scariolo, coach della nazionale spagnola di basket, è un grande tifoso dell’Inter ed è presente al Meazza per la partita con l’Arsenal. A pochi minuti dal calcio d’inizio ha parlato a Inter TV.

LA PRESENZA – Sergio Scariolo per Inter-Arsenal di stasera ha affrontato un viaggio intercontinentale: «Sono appena arrivato da New York. L’Inter sta sempre garantendoci partite di alto livello, poi giochiamo contro una squadra forte che gioca bene: ha classe, talento e organizzazione, non sarà facile ma spero in una bella vittoria oltre che in una bella partita. L’Inter sta andando bene in Champions League, spero che continui la crescita. La sensazione è che tutti i giocatori siano coinvolti e che ognuno, quando entra, sia pronto per giocare e se lo aspetti. Si sentono parte della squadra, è una sensazione bella».

Scariolo da allenatore ad allenatore prima di Inter-Arsenal

QUALITÀ INTER – Scariolo non dà consigli a Simone Inzaghi: «Non mi permetto, è un altro sport. Sta facendo veramente bene, la squadra dà una sensazione di coesione, di sforzo e di unione. Stiamo prendendo qualche gol in più di quello che ci piacerebbe, però è vero che creiamo tantissimo. La sensazione è di un gruppo che funziona e che speriamo ci possa portare in fondo in tutte le competizioni. Yann Bisseck? È bravo in velocità, poi gioca in un ruolo dove ci sono grandi giocatori come Benjamin Pavard che è stato preso per fare il titolare. Io rimasi impressionato dalle sue qualità in una partita un po’ triste, dove ero presente a Madrid contro l’Atlético. La sensazione è di una velocità e di una potenza unita a qualità, che con la maturazione e l’esperienza mi sembra che stiano davanti a un prospetto di gran giocatore».