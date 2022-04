Scariolo: «Per la Champions League Inter viaggiai da Mosca a Madrid! Gran incastro»

Scariolo allena la Virtus Bologna di basket, ma è anche un grande tifoso dell’Inter. Il coach di pallacanestro, in collegamento con Sky Sport 24, ricorda quando nel 2010 guidava il Khimki a Mosca ma non volle perdersi la finale di Champions League a Madrid.

IN VIAGGIO PER IL TRIONFO – Sergio Scariolo non volle perdersi l’appuntamento chiave dell’Inter pur allenando a Mosca: «Potrei descriverlo nei minimi dettagli. Diciamo che grosso modo, facendo l’allenamento, mi trovavo nella piena semifinale del campionato russo durante il fine settimana della finale di Champions League a Madrid dell’Inter. Trovai la maniera non tanto di partire, che già fu veramente un miracolo grazie all’orario vantaggioso da Mosca all’andata, ma di arrivare a Madrid e andare comodamente al Bernabéu. Mi misero quelli di Radio Marca a fare la terza voce, la voce tifosa perché non potrei mai fare il commento tecnico non essendo la disciplina mia. Poi, con una staffetta, presi l’aereo di mezzanotte per tornare a Mosca all’alba e, dopo un paio d’ore di riposo, fare allenamento e giocare la semifinale di campionato. Fu tutto un incastro meraviglioso, che si concluse con la grande vittoria della Champions League».