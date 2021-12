Scanziani: «Roma-Inter ha dato una consapevolezza ai nerazzurri»

Alessandro Scanziani ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la bella vittoria ottenuta dalla squadra nerazzurra sul campo della Roma.

ROMA-INTER – Queste le parole su TMW Radio da parte di Alessandro Scanziani sulla vittoria dell’Inter in casa della Roma. «Soprattutto il primo tempo è stato bello e con tanti gol. Non so se sia stato tutto merito dell’Inter o demerito della Roma che non ha reagito bene. Andare a Roma e chiudere il primo tempo 3-0 non è scontato. L’Inter credo abbia capito che può vincere anche quest’anno e anche con Inzaghi. Questa partita ha dato questa consapevolezza. Inzaghi riesce a gestire al meglio i giocatori che la società gli ha dato, è stato venduto bene un grande giocatore come Lukaku ed è arrivato Dzeko, che è un giocatore rinato. Faccio i complimenti alla società per gli acquisti e le cessioni».