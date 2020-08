Scanziani: “L’Inter non puÃ² fare a meno di Lukaku! Squadra motivata”

Scanziani: “L’Inter non può fare a meno di Lukaku! Squadra motivata”

Alessandro Scanziani, ex centrocampista nerazzurro, dopo Inter-Bayer Leverkusen con la vittoria e il passaggio del turno della squadra allenata da Antonio Conte, sulle frequenze di “TMW Radio” ha detto la sua riguardo il rendimento di Romelu Lukaku e la prestazione della squadra.

INTER E BARELLA – Alessandro Scanziani commenta la partita dell’Inter soffermandosi in particolare sulla prestazione di Nicolò Barella, ieri anche in gol: «Barella gran partita, sta facendo un campionato incredibile, soprattutto nell’Inter dove non si è mai contenti di nulla. È chiaro che fa degli errori ma considerando l’età può solo crescere. Giocare in questa squadra e con questi giocatori può solo migliorare. Bisogna dargli tempo per maturare. Al 90° però aveva ancora fiato per aiutare la squadra per fare un altro gol. Ho visto una squadra motivata dal punto di vista morale. Contro l’Atalanta ha giocato una gran partita e questo dimostra l’ottimo ritorno al campionato, ed inoltre i giocatori si sono allenati molto e questo ha portato ottimi risultati».

SU LUKAKU – Scanziani parla anche di Romelu Lukaku, trascinatore dell’Inter che ha già superato quota 30 gol stagionali: «Lukaku potrebbe fare qualcosina in più. Potrebbe aspettare meno il pallone e andargli incontro, però si sta adattando davvero bene al nostro campionato. È un giocatore del quale non puoi fare proprio a meno. Oggi ha fatto 2-3 errori ma commettere qualche pecca ci può anche stare, specialmente quando hai alle spalle 30 gol stagionali. Oltre a far giocare bene la squadra è anche perfetto in fase realizzativa».

Fonte: TMW Radio.