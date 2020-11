Scanziani: “Esonero Conte? Contrario, ma bisogna vedere il rapporto”

Conte è in discussione all’Inter, anche se al momento non sembrano esserci minimamente gli estremi per l’esonero. L’ex giocatore nerazzurro Alessandro Scanziani, intervenuto in collegamento con “Radio Sportiva”, ha però spiegato cosa a suo avviso debba cambiare nella gestione del gruppo.

MIGLIORARE IL RAPPORTO – Alessandro Scanziani non sponsorizza un esonero di Antonio Conte: «Io, in genere, sono contrario al cambio dell’allenatore durante la stagione. Vado sempre a difesa degli allenatori, avendolo anche fatto, quindi direi che bisogna vedere. Questo lo sa solo chi ci lavora dentro, come funziona il rapporto fra Conte e i suoi giocatori. Posso capire che non ci sia un gran rapporto con quei due o tre che non giocano mai, o entrano a cinque minuti dalla fine come successo ieri, ma gli altri? Sono d’accordo sul modo di giocare e sul chiedere un certo impegno da parte dell’allenatore? Se è sì si va avanti, altrimenti ci si può sedere un attimo e pensare a quello che si può fare. Anche se, in questo momento, non è che ci siano tanti allenatori a disposizione che possono fare la differenza».