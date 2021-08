Scamacca ultimo colpo? Due possibili operazioni in uscita per l’Inter – TS

Con il possibile acquisto di Scamacca dal Sassuolo, l’Inter secondo “TuttoSport” potrebbe piazzare due colpi in uscita.

CON SCAMACCA – L’Inter valuta l’ultimo acquisto in attacco, cioè quello di Scamacca dal Sassuolo. Avendo già esaurito il budget per l’attaccante (dopo l’acquisto di Correa), i nerazzurri preferirebbero avere l’attaccante neroverde in prestito. Al Sassuolo intanto piace anche Agoumé, dunque sono in corso valutazioni da entrambe le società. Se l’Inter dovesse comunque ingaggiare Scamacca, a quel punto libererebbe il giovane Satriano, richiesto dal Crotone (che ha già acquistato Mulattieri sempre dall’Inter).

Fonte: TuttoSport