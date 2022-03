Scamacca carico: «Penso solo a migliorare! Io a disposizione dell’Italia»

Scamacca, attaccante del Sassuolo che piace tanto all’Inter (QUI le ultime sulle possibili contropartite), rappresenta adesso il presente ma soprattutto il futuro della Nazionale italiana. Intervistato da Sportmediaset ha parlato dei suoi prossimi obiettivi e anche di Roberto Mancini.

CARICA – Gianluca Scamacca, titolare in Turchia-Italia, è l’obiettivo principale per l’attacco dell’Inter. Il giovane attaccante del Sassuolo è carico per il futuro, pensa solo a migliorare e a mettersi a disposizione di Roberto Mancini: «Io resto a disposizione della nazionale per dare un contributo alla causa e penso solo a migliorare ogni giorno e a lavorare per raggiungere gli obiettivi. Roberto Mancini non vuole mollare, così come non vuole mollare nessuno! Ci rialzeremo e piano piano con il lavoro torneremo a grandi successi».