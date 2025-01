Scalvini, l’infortunio mette nei guai l’Atalanta: tempi recupero lunghissimi!

Cattivissime notizie per lo sfortunato Giorgio Scalvini: l’infortunio alla spalla lo terrà fuori a lungo. Ora per l’Atalanta sono guai.

LE CONDIZIONI – Giungono novità sulle condizioni di Giorgio Scalvini, vittima di un infortunio in Barcellona-Atalanta. Il difensore nerazzurro, mostratosi particolarmente dolorante nel finale della gara di Champions League, tanto da dover uscire in barella e lasciare i suoi compagni in dieci, quest’oggi si è sottoposto a una TAC. L’esame ha riscontrato un problema per il quale sarà necessario intervenire con un’operazione chirurgica. Questo comporterà uno stop di tre mesi e la conseguente fine della stagione. Un periodo non facile per Scalvini, dunque, che dopo la rottura del crociato aveva già accusato un problema alla spalla circa un mese fa. Poi, la ricaduta che mette nei guai l’Atalanta.

Scalvini e non solo: Atalanta in emergenza infortuni

IL PUNTO – Scalvini, dunque, non sarà presente nella gara di ritorno contro l’Inter, in programma il prossimo 15 marzo. Ma non solo. Con l’infortunio di Scalvini, infatti, la squadra di Gianpiero Gasperini può dirsi in emergenza in difesa. Senza Kossounou, in balia delle condizioni dell’altro acciaccato di Barcellona-Atalanta Kolasinac e dopo la cessione di Godfrey, l’allenatore della Dea ha a disposizione solo Djimsiti, Hien e Toloi. Il club bergamasco, attualmente al terzo posto e inseguitrice dell’Inter in campionato, potrebbe voler intervenire sul mercato – a pochi giorni dalla fine della sessione invernale – per cercare di sistemare la situazione del reparto difensivo.