Scalvini: «Fuori dalla Coppa Italia resta una sola competizione! Daremo tutto»

Giorgio Scalvini prima di Sassuolo-Atalanta, intervistato su DAZN è tornato a parlare della sfida persa in settimana contro l’Inter in Coppa Italia. Il difensore (obiettivo anche dei nerazzurri di Milano), punta al campionato italiano.

SOLO UNA COMPETIZIONE – Scalvini va oltre la sconfitta con l’Inter in Coppa Italia e punta tutto sull’unico obiettivo della squadra, cioè la qualificazione in UEFA Champions League: «Uscendo dalla Coppa Italia l’unica competizione che ci resta da giocare è il campionato. Di conseguenza daremo il massimo in ogni gara per portare a casa il risultato».