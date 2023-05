Scalvini contro il suo possibile futuro! Obiettivo? Fermare Lukaku – TS

Questa sera Giorgio Scalvini sarà titolare nell’Atalanta che scenderà in campo contro l’Inter a San Siro. Per il classe 2003 i nerazzurri sono disposti a inserire delle contropartite. TuttoSport poi afferma come l’obiettivo del giovane difensore questa sera sarà fermare Lukaku

SCALVINI CONTRO IL FUTURO – TuttoSport parla di Giorgio Scalvini e di quanto il suo profilo sia apprezzato in casa nerazzurra. L’Atalanta non ha intenzione di privarsi del giocatore per meno di 35-40 milioni di euro. I nerazzurri sanno perfettamente che trattenere a Bergamo il giocatore possa pure favorire la sua ulteriore crescita e quindi farne aumentare il valore. Scalvini ad oggi rappresenta quindi certamente un investimento importante, ma forse non del tutto proibitivo. L’Inter potrebbe infatti provare ad abbassare il costo del trasferimento inserendo un giovane di sua proprietà, vedi Fabbian o Mulattieri, magari con la formula del contro-riscatto per non perderne sin da subito il controllo.

FERMARE BIG ROM – L’obiettivo di Scalvini di questa sera sarà fermare Lukaku. Sfoderare una prestazione convincente, in un grande palcoscenico come San Siro, affrontando con personalità e limitando Big Rom, significherebbe per Scalvini 30 e lode. E laurea solo da discutere.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna