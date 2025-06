Scaloni netto su Samuel all’Inter: «Ha un impegno con noi!»

Walter Samuel era tra i possibili nomi per diventare il secondo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha escluso questa possibilità dalla conferenza stampa ripresa da Tyc Sports.

CASO – Lo staff di Cristian Chivu non è ancora al completo. L’Inter ha annunciato oggi l’allenatore, che avrà con sé diversi elementi ad aiutarlo. Non si conosce però il vice-allenatore, che sarebbe potuto essere Walter Samuel. L’ex giocatore collabora con l’Argentina di Lionel Scaloni ma è stato un elemento centrale nell’Inter del Triplete. Il suo passato è ben riconosciuto, ma Scaloni stesso in conferenza stampa ha spiegato la situazione escludendo: «La verità è che Samuel è stato chiamato da Chivu, suo compagno e suo amico, per capire se fosse intenzionato ad accompagnarlo all’Inter. Samuel ha apprezzato la chiamata, il club è la sua vita e ci ha passato quasi tutta la carriera. Lui comunque ha un impegno con noi. Ovviamente gli pesa molto non poter andare, gli fa male nell’anima e apprezzo la scelta nonostante lo abbia chiamato il suo club. Il tema così è chiuso». Con Martusciello la trattativa si è fermata, anche il ct dell’Argentina ha escluso la risoluzione del caso per i nerazzurri. Nelle prossime ore Chivu avrà il suo secondo, ma non da adesso.