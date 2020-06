Scaloni non si arrende: “Lautaro Martinez e Messi meglio giochino insieme”

Condividi questo articolo

Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, continua a premere affinché Lautaro Martinez raggiunga Messi al Barcellona. Intervistato da TNT Sports LA ha ribadito la sua preferenza per una coppia di connazionali nella formazione catalana, “dimenticandosi” che ci sarebbe da fare i conti anche con l’Inter.

FARSI GLI AFFARI PROPRI NO? – Lionel Scaloni di certo non sarà la persona più apprezzata dall’Inter, viste le sue ripetute uscite per forzare un trasferimento. Tutte hanno lo stesso tema: Lautaro Martinez compagno di squadra di Lionel Messi, e al Barcellona. Tuttavia il commissario tecnico dell’Argentina ora appare meno “ottimista”: «È evidente che quanti più giocatori argentini sono parte della stessa squadra poi è meglio per la Nazionale. Per noi, ovviamente, sarebbe positivo che giocassero assieme, perché si conoscerebbero meglio. Come ho detto più volte non è certo un’operazione facile, perché anche l’Inter è un grande club, però il Barcellona allo stesso tempo è una squadra di categoria. So che non sarà così facile, però in qualsiasi caso se Lautaro Martinez e Messi giocassero assieme per noi sarebbe meglio. Accumulerebbero minuti, che non ne abbiamo tanti a disposizione, e in questa maniera si potrebbero conoscere di più. Ripeto, però, che non potrà essere un’operazione così semplice».