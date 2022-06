Scaloni: «Lautaro Martinez nostro attaccante da sempre! Futuro Dybala…»

Il CT dell’Argentina, Scaloni, ha parlato in conferenza prima di Italia-Argentina di Lautaro Martinez dell’Inter. Elogi verso il Toro, poi una considerazione anche sul futuro discusso di Dybala

DUE GRANDI GIOCATORI − Scaloni coccola Lautaro Martinez e si esprime sul futuro di Dybala: «Lautaro Martinez è il nostro attaccante da sempre, dal primo giorno in cui io sono arrivato qui come CT dell’Argentina. Penso che sente la fiducia di tutti noi e dei suoi compagni. E’ un ragazzo fantastico e siamo contenti di lui e con lui. Dybala? Non ho letto cosa ha detto Massimiliano Allegri. Ma al di la che Paulo Dybala sia un giocatore e un ragazzo straordinario, la speranza è che la sua prossima destinazione sia positiva per la sua carriera e per la sua crescita anche in ottica Argentina».