Scaloni: «Lautaro Martinez mio attaccante preferito! Si è preso l’Inter»

Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha fatto da relatore speciale alla Panchina d’Oro. A margine della cerimonia tenutasi in tarda mattinata a Coverciano, l’ex difensore di Atalanta e Lazio ha commentato vari temi fra cui il presente di Lautaro Martinez con l’Inter.

IL GOLEADOR – Lionel Scaloni, pur avendogli preferito più volte Julian Alvarez dal 1’ ai Mondiali, ha grande stima di Lautaro Martinez: «Per me è sempre stato fondamentale, gli voglio molto bene anche come persona. È sempre stato il mio attaccante preferito, è arrivato ai Mondiali con qualche problemino però quando abbiamo avuto bisogno di lui c’è stato. Ha segnato il rigore contro l’Olanda, ci ha dato qualcosa in più. È un giocatore che amiamo e a cui vogliamo bene, adesso ha preso in mano anche l’Inter. Ho visto che ora è diventato anche il capitano, sa di essere in un grande club e sono contento: per me è un giocatore bravissimo».