Scaloni: “Lautaro Martinez benedizione. Messi? Fatico a vederlo altrove”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, per parlare di Lazio-Inter e non solo. Spazio ai grandi argentini del nostro campionato, come Lautaro Martinez, ai sogni di mercato, come Lionel Messi, e alle questioni spinose, come Mauro Icardi

BIG MATCH – Per Lionel Scaloni è una partita speciale, che guarderà col cuore in gola data la sua passione biancoceleste. Tuttavia, Lazio-Inter avrà in campo un profilo di pgrande interesse per il commissario tecnico dell’Argentina: Lautaro Martinez. La sfida vale tantissimo in ottica scudetto, poiché la formazione di Simone Inzaghi sta facendo una corsa incredibile: “Pensavo che potesse far bene per quanto ha costruito negli ultimi anni, sia in termini di rosa sia col lavoro di Inzaghi. Però sinceramente non pensavo che potesse competere con la Juventus e con l’Inter fino a questo punto della stagione. Pensavo potesse stare al vertice fino a dicembre, non a febbraio. Scudetto? La Juventus ha l’obbligo di dover vincere e in parte può averlo anche l’Inter per storia e mercato. La Lazio no. Ma se la Juventus gioca come deve vincerà il titolo. La pressione è forte e la Juventus vince da tanto quindi il rischio che abbiano la testa altrove c’è. Queste cose possono rappresentare un vantaggio per Inter e Lazio però ripeto, se la Juve fa quello che deve fare, alla fine vincerà ancora“.

EXPLOIT – Passando ai singoli, Lautaro Martinez è una delle conferme più esplosive di questo campionato. Scaloni seguirà con molta attenzione la partita di stasera anche per l’ex Racing: “Non dico che sia un giocatore già formato, ma quasi. È uno degli attaccanti del momento, sta in una grande squadra che difficilmente lo lascerà andar via ed è nel mirino di grandissimi club europei. Spero che continui così, per noi è una benedizione. L’Argentina ha sempre avuto grandi attaccanti. Il “problema” è che si trattava di giocatori di livello mondiale e il ricambio non era facile, la pressione derivata dal paragone su chi arrivava in nazionale è sempre stata molto forte. Mi sembra che Lautaro Martinez abbia talento e spalle sufficienti per proseguire il suo cammino individuale e in nazionale“.

SUGGESTIONI E CASI SPINOSI – La suggestione Lionel Messi in Italia ha iniziato a circolare qualche tempo fa, ma per ora sembrano soltanto chiacchiere da bar: “Mi sembra ci siano solo speculazioni ma io non ci credo. Non parlo di queste cose con lui, mi auguro solo che sia felice, ma faccio fatica a vederlo altrove. Mauro Icardi? L’abbiamo sempre seguito e continuiamo a farlo. L’abbiamo convocato il primo anno, poi ha avuto i suoi problemi e abbiamo smesso di chiamarlo. Ora il nostro gruppo è formato però le porte sono aperte per tutti“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Filippo Maria Ricci