Scaloni: “Lautaro Martinez al Barcellona? MigliorerÃ  ma dovrÃ  lottare”

Scaloni: “Lautaro Martinez al Barcellona? Migliorerà ma dovrà lottare”

Intervistato ai microfoni di TyC Sports, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona

CRESCITA – Queste le parole di Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, sulla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona da parte dell’Inter. «Se giocherà con Messi migliorerà, non c’è dubbio, oltre al fatto che poi dovrà combattere per il posto come ha fatto all’Inter. Lautaro è ancora un giovane giocatore, con molto da dare e molto da imparare. Ha un grande futuro e ha ancora molto da offrire. Se andrà a Barcellona, ​​l’allenatore (Quique Setién) avrà lo stesso bel problema che ho io, avendo tre o quattro attaccanti che sono tutti fenomeni».