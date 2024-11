Scaloni: «Formazione? Simile all’ultima!» Indizio Lautaro Martinez

Scaloni ha parlato della formazione che scenderà in campo tra Argentina e Paraguay. Lautaro Martinez si candida per giocare.

INDIZIO DI FORMAZIONE – Lionel Scaloni, in conferenza stampa, ha dato qualche indizio sulla formazione dell’Argentina contro Paraguay: «Ho deciso bene la squadra, sarà abbastanza simile all’ultima partita con la Bolivia. Non glielo ho confermato, ho qualche dubbio. Sarà una partita molto difficile, contro un avversario che sta facendo bene , in un buon momento. Qualsiasi partita sarà importante in mezzo al campo. È fondamentale e non credo che sarà diversa da altri giochi». In quella partita, Lautaro Martinez partì titolare in quella partita che l’Albiceleste vinse 6-0.

Oltre il campo, Scaloni parla del calendario!

CALENDARIO – Poi Scaloni ha risposto alla domanda sulle tante gare ravvicinate: «Le Nazionali ne pagano le conseguenze . La Nazionale, vincendo la Copa América o il Mondiale, gioca poche partite. Quasi tutti i club giocano ogni tre giorni. Questo influisce. Noi allenatori delle Nazionali non possiamo fare molto, lo faremo. Dobbiamo sederci e vedere quali soluzioni “Veniamo da una Copa América, non hanno avuto pause e quello che sta succedendo è normale. È stato molto pesante a livello fisico». A proposito di calendario fitto e Copa America, il Toro Lautaro Martinez ne ha risentito.