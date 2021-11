Scaloni: «Alvarez nella posizione di Lautaro Martinez? Da 9 anche Correa»

Alvarez è la grande rivelazione degli ultimi mesi di calcio sudamericano e si è parlato anche di Inter per la punta del River Plate (vedi articolo). Scaloni, nella conferenza stampa di vigilia di Uruguay-Argentina (si giocherà a mezzanotte ora italiana) lo mette a confronto con Lautaro Martinez e Correa.

IL NOME NUOVO – Julian Alvarez è richiesto a furor di popolo per l’Argentina dall’opinione pubblica, viste le valanghe di gol fatte col River Plate. Il commissario tecnico della Seleccion, Lionel Scaloni, ne dà un giudizio: «Alvarez nella posizione di Lautaro Martinez? Nella posizione di attaccante. Lautaro Martinez può giocare da 9, Joaquin Correa può giocare da 9, Lucas Alario può giocare a 9, Paulo Dybala può giocare da 9. Dico posizione di attaccante, poi Lautaro Martinez da centravanti gioca bene. Alvarez, giocando con tre attaccanti, può spostarsi anche sulla fascia. Chiaro che perderebbe un po’ perché è un finalizzatore nato, però può comunque aiutare la squadra col suo tipo di gioco. Può giocare in qualsiasi posizione di attacco e vedremo come impiegarlo».