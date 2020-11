Savoldi: “Eriksen? Problema di linguaggio, ma non verbale. Conte…”

Gianluca Savoldi

Eriksen resta un dubbio in casa Inter, e bisognerà vedere se Conte gli darà fiducia contro il Torino domenica. L’ex attaccante Gianluca Savoldi, ospite di “Sportitalia Mercato”, si è espresso sulle difficoltà del centrocampista danese ad ambientarsi in nerazzurro.

STORIA GIÀ FINITA? – Gianluca Savoldi non è sicuro che Christian Eriksen possa superare questo momento all’Inter: «È chiaro che ci sono dei giocatori che faticano ad ambientarsi. Al di là della lingua, che può essere simbolica in questo senso, evidentemente è chiaro che anche il ragazzo potrebbe fare qualcosina in più. Io però resto dell’idea che sia un problema di linguaggio, non verbale ma del campo, che evidentemente non trova d’accordo il giocatore e l’allenatore. Dispiace, perché io credo che un certo tipo di giocatore si possa anche trovare un contesto ideale. Per Eriksen potrebbe valerne la pena, però evidentemente Antonio Conte ha fatto i suoi conti».