Saviola: “Lautaro Martinez utile al Barcellona. Giocare con Messi…”

Javier Saviola, ex attaccante tra le altre del Barcellona, nel corso di una diretta Instagram sul profilo di “Goal.com” ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del club blaugrana

UTILE – Lautaro Martinez potrebbe essere una pedina utile nello scacchiere del Barcellona. Ne è convinto Javier Saviola: «Lautaro Martinez? Onestamente è per me un giocatore che può tornare utile al Barcellona. Sappiamo cosa voglia dire essere accanto a Suarez, Messi ed altri grandi campioni. Non sto dicendo che è facile giocare con loro. Dybala ha detto che è stato difficile giocare con Messi ed io sostengo la sua tesi, perché riuscire a sostenere il suo ritmo richiede un altro livello di concentrazione. Sembra facile ma non lo è».

