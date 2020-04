Saviola: “Lautaro Martinez? Calciatore perfetto per il Barcellona”

Il quotidiano iberico AS ha intervistato in esclusiva l’ex attaccante del Monaco e del Barcellona Javier Saviola. ‘El Conejo’ ha avuto anche una breve esperienza in Italia a fine carriera, con la maglia dell’Hellas Verona. Stavolta, però, gli hanno chiesto un parere su Lautaro Martinez, suo connazionale, e sull’eventuale trasferimento in Catalogna

FUORICLASSE – Continua il fuoco incrociato. I media iberici stanno letteralmente bombardando l’Inter e Lautaro Martinez. Strategia? Probabile, ma stavolta la provocazione arriva in forma indiretta e, di conseguenza, inattaccabile. Ad avvicinare il ‘Toro’ al Barcellona ci pensa Javier Saviola, ex attaccante dei blaugrana e del Benfica, tra le altre. Queste le sue parole in un’intervista pubblicata dal quotidiano AS: “Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti e mi piace molto il suo modo di giocare a calcio. È un giovane attaccante che cerca bene gli spazi e ha un fenomenale istinto killer. Per la sua qualità e la sua filosofia di gioco, incarna perfettamente lo spirito del Barcellona. Da come l’ho visto giocare ultimamente, è pronto per un grande club e lo vedo perfetto per l’attacco blaugrana“.

