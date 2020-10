Saviola: “Lautaro Martinez attaccante del futuro. Deve crescere, ma…”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Javier Saviola, ex attaccante del Barcellona, ha parlato ed elogiato Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter e dell’Argentina

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Javier Saviola, ex attaccante del Barcellona, ai microfoni di “Calciomercato.it” sul centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez. «Mi piace molto. È completo, intelligente, si sa muovere benissimo, per me è l’attaccante del futuro, sperando che faccia grandi cose anche con l’Argentina. Deve crescere ancora, ma è già uno dei miei preferiti».

Fonte: Mirko Calemme – Calciomercato.it