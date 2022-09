Savino: «Momento brutto per l’Inter. Manca Perisic! E la difesa fa acqua…»

Nicola Savino analizza il momento di difficoltà dell’Inter, facendo riferimento anche alle notizie di mercato (in particolare quelle legate a Milan Skriniar) e l’esordio di André Onana contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue dichiarazioni nella lunga intervista di Tuttosport.

MOMENTO DI DIFFICOLTÀ – Nicola Savino analizza così il momento di difficoltà dell’Inter: «Mi aggrappo all’atipicità della stagione che stiamo vivendo. Il lungo stop per il Mondiale può aiutarci, può appianare tutto. È un momento brutto e quello che più mi colpisce è l’incapacità di costruire gioco. Non si riesce a giocare a pallone, a fare la costruzione dal basso. Critiche a Inzaghi? Lo ritengo un ottimo allenatore ma secondo me nel derby come con il Bayern Monaco ha tardato di qualche minuto i cambi. Mercoledì per chi era allo stadio sembrava evidente che Dumfries avesse bisogno di essere sostituito. Bisognava dare una scossa. Rispetto la scorsa stagione non va che manca Ivan Perisic. Credo che l’Inter abbia altre priorità. Credo sia più importante ricostruire la catena di sinistra per esempio».

DIFESA E MERCATO – Savino, facendo riferimento al momento dell’Inter, parla delle voci passate legate al mercato: «Mercato per Skriniar sta lasciando strascichi? La difesa sta facendo un po’ acqua da tutte le parti ma Skriniar per me deve solo un po’ rientrare in forma, semplicemente questo. Milan però non si discute».

ESORDIO ONANA – Savino dice la sua anche sul cambio tra i pali: «Bisogna dire che San Siro non vedeva l’ora. Ma in questo invece sbagliamo perché Handanovic ha salvato decine di partite. Onana col Bayern dava l’impressione semplicemente di essere il modello nuovo di portiere, quello che ti mancava».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello